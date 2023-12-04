İstanbul’da 'kaçak kuş' operasyonu: 24 gözaltı, 839 yabani kuşa el konuldu

Yayınlanma: 04.12.2023 - 18:43

Güncelleme: 04.12.2023 - 18:49

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) çerçevesinde çalışmalar yürütüyor. Konuya ilişkin yürütülen çalışmalarda ekipler, alınıp satılması özel izne tabi olan ve bazıları kaçak yollarla yurtdışından getirilen farklı türlerdeki çok sayıda kuşun, Fatih Ayvansaray Mahallesi’nde bulunan bir caddede canlı hayvan ticareti yapıldığını belirledi.

Hayvan ticareti yaptığı tespit edilen bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, CİTES kapsamında olduğu belirlenen 224’ü iskete, 568’i saka cinsi, 24’ü Florya, 19’u bıldırcın, 2’si forpus cinsi papağan ve ikisi de farklı türde olmak üzere toplam 839 cins kanatlı hayvan ele geçirildi. Söz konusu kuşlar muhafaza altına alınırken, canlı hayvan ticareti yaptığı tespit edilen 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilere ilk olarak 2 milyon 500 bin lira idari para cezası uygulanırken, “4915 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan da adli işlem başlatıldı. Öte yandan ekiplerce muhafaza altına alınan canlı hayvanların, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edilerek doğal yaşam alanına salındığı öğrenildi.