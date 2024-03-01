İstanbul'da kaçak silah operasyonu: Bir zanlı yakalandı

Ataşehir'de düzenlenen kaçak silah operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 01.03.2024 - 19:13
İstanbul'da kaçak silah operasyonu: Bir zanlı yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki adreste kaçak silah imalatı yapıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, şüpheli E.S.Ç'yi ikametinde yakaladı.

Adreste yapılan aramada bir balistik yelek, ikisi parçalara ayrılmış 3 ruhsatsız silah, 3 şarjör, 3 top mermisi, hassas terazi, fişekler ve silah imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Malzemeler, bomba imha ekiplerince gerekli işlemler yapılarak muhafaza altına alındı.

Çeşitli suçlardan kaydı olduğu belirlenen şüpheli E.S.Ç. emniyete götürüldü.


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