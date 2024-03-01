Kaçak silah imalathanesinde top mermisi ele geçirildi!

Yayınlanma: 01.03.2024 - 14:19

Güncelleme: 01.03.2024 - 14:19

İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi’nde dün saat 18.00 sıralarında bir adreste silah imalatı yapıldığının belirlenmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri inceleme başlattı.

İnceleme sonucunda, kimlik ve adres bilgileri tespit edilen E.S.Ç. adlı şahıs ikamet adresinde yakalandı.

TOP MERMİSİ KORUMAYA ALINDI

Yapılan aramada; 1 adet balistik yelek, 1 adet ruhsatsız silah, 2 adet parçalara ayrılmış ruhsatsız silah, 3 adet içerlerinde toplamda 54 adet fişek bulunan şarjör, 3 adet top mermisi, 1 adet hassas terazi, 35 adet fişek, silah imalatında kullanılan sanayi tipi makine ve envanterler ele geçirildi.

Suç unsurları üzerinde olay yeri ve bomba imha ekiplerince gerekli işlemler yapılarak top mermileri, bomba imha ekiplerince koruma altına alındı.

Şüpheli şahsın yapılan sorgulamasında "hırsızlık", "yaralama", "silah" gibi suçlardan suç kaydı olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yürütülen soruşturma işlemleri devam ediyor.