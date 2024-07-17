İstanbul'da kaçak ve sahte kozmetik ürün operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

İstanbul'da, kaçak ve sahte kozmetik ürün operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan ürün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 17.07.2024 - 11:49
İstanbul'da kaçak ve sahte kozmetik ürün operasyonu: 1 şüpheli yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmalarda yasa dışı yollarla ülkeye getirilen güneş kremi, saç spreyi ile çeşitli kozmetik ürünlerin Sultangazi ilçesindeki bir imalathaneye getirildiğini tespit eden ekipler, ürünlerin burada analizinin yapılarak sahtesinin üretildiğini ortaya çıkardı.

Çalışmaları tamamlayan ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 1 şüpheliyi yakaladı.

İmalathanede yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olduğu değerlendirilen 575 bin güneş kremi, saç spreyi ve kozmetik ürün ele geçirdi.

Bu ürünler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi bahçesinde sergilendi.


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