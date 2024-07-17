Adana'da uyuşturucu operasyonu: 44 zanlı tutuklandı
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 66 şüpheliden 44'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 07-13 Temmuz tarihlerinde kent merkezinde "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda, 569 gram esrar, yeşil reçeteyle satılan uyuşturucu etkili 40 bin 662 hap, 4 kilo 138 gram sentetik uyuşturucu, 70 kök Hint keneviri, 66 gram eroin ve ruhsatsız 6 tabanca ele geçirildi.
Uyuşturucu ve silahlarla ilgili gözaltına alınan 66 şüpheliden 44'ü tutuklandı, 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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