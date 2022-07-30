İstanbul'da kaçakçılık operasyonları: '25 milyon TL' değerinde kaçak ürün yakalandı

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 12:13

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak olarak Türkiye'ye getirilen ürünlerin piyasaya sokularak haksız kazanç elde edildiği tespiti üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda temmuz ayı içinde farklı tarihlerde Bağcılar, Başakşehir, Büyükçekmece, Esenler, Fatih ve Kartal'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 kişi yakalandı.

BİRÇOK MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Baskın yapılan 6 iş yeri ve 9 depoda, 15 bin 640 kol saati, 6 bin 276 güneş gözlüğü, 149 akıllı cep telefonu, 18 tuşlu cep telefonu, 2 bin 419 bluetooth kulaklık, 3 bin 95 kablolu kulaklık, 5 bin 70 adet çeşitli markalarda şarj başlığı, şarj seti, şarj kablosu, 297 araç şarjı, 36 hoparlör, 2 bin 300 batarya, 4 bin 320 sigara, 14 bin 65 elektronik sigara likidi, 4 bin 884 elektronik sigara aparatı ve 380 daralı ağırlığı 88,03 gram olan değerli taş ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 25 MİLYON LİRA

Piyasa değerinin yaklaşık 25 milyon lira olduğu belirtilen kaçak ürünlerle ilgili yakalanan 13 şüpheli hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmek suçundan işlem yapıldı.