İstanbul'da kadın cinayeti: Hamile yengesini öldürdü
İstanbul Başakşehir'de Şahin T. isimli erkek, hamile yengesi Sunay Taş'ı silahla yaralayarak öldürdü.
İddiaya göre Şahin T. adlı şahıs, gece saatlerinde, arsa satışı nedeniyle husumetli olduğu gece ağabeyinin evinin önüne geldi ve önce havaya, sonra da kapıya doğru birkaç el ateş açtı. Bu sırada kapının arkasında bulunan 25 yaşındaki hamile yengesi Sunay Taş, göğsünden ve karnından vurularak ağır yaralandı.
Ağır yaralanan kadın olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
YENGESİNİN ARDINDAN TARTIŞTIĞI ARKADAŞINI DA ÖLDÜRDÜ
Yengesini vurduktan sonra araca binerek olay yerinde uzaklaşan şahıs, burada tartışma yaşadığı arkadaşını da vurarak katletti. Katil zanlısı, olay yerinden yaya olarak kaçıp bir evde saklandı.
Polis ekipleri, arkadaşını ve yengesini öldüren Şahin T.'yi saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
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