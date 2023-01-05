Kilis'te kadın cinayeti: Boşanmak isteyen eşini öldüren erkek tutuklandı
Kilis'te, Suriye uyruklu Dibo Halil Muhammed (29), ayrılmak istediği için tartıştığı eşi Nihet Şemiye (24) adlı kadını sokakta tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Dibo Halil Muhammed, tutuklandı.
Şehit Sakıp Mahallesi Zekeriya Korkmaz Bulvarı'nda kendisinden boşanmak isteyen aynı Nihet Şemiye'yi dün tabancayla öldüren Suriye uyruklu Dibo Halil Muhammed ve aracıyla zanlıyı olay yerine getirdiği iddiasıyla gözaltına alınan A.H.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen erkek çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
D.H.M. kendisinden boşanmak isteyen eşi N.Ş'yi dün Şehit Sakıp Mahallesi Zekeriya Korkmaz Bulvarı'nda silahla vurmuş, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın kurtarılamamıştı.
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