İstanbul'da kadın cinayeti: Koray Gülbar isimli erkek 'Son kez görüşme' bahanesiyle çağırdığı kadını katletti

26 Temmuz 2022 Salı, 20:25

Olay, Üsküdar’da 23 Temmuz’da meydana geldi. İddiaya göre, kuaförlük yapan Elif G. (30), kendisi gibi kuaför olan erkek arkadaşı Koray Gülbar'dan (32) 1 ay önce ayrıldı. Elif G.’ye ‘son kez görüşelim, anlatacaklarım var’ bahanesiyle görüştü.

Otomobilde konuşmaya başlayan ikili arasında tartışma çıktı. Katil zanlısı Koray Gülbar, kadına 3 el ateş etti. Ardından Elif G.’yi hastaneye bırakarak kayıplara karıştı. Ağır yaralanan genç kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Kasten Öldürme” ve “Kasten Öldürmeye Yardım Etme" suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde, şüpheli Koray Gülbar'ın, Elif G. ile yaklaşık 10 yıldır ilişkilerinin olduğu, 1 ay önce ayrıldıkları ileri sürüldü.

ŞÜPHELİNİN KAÇMASINA YARDIM EDEN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheli Koray Gülbar isimli şüphelinin kaçmasına ve saklanmasına yardım ettikleri tespit edilen ve çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan A.D., A.A., Y.O. ve S.Ç. isimli 4 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli S.Ç.’nin ikametinde yapılan aramada 1 adet silah ve 1 adet kovan ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç., Y.O. ve A.D. isimli şüpheliler “Suçluyu Kayırma, Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin genç kadını silahla vurarak öldüren firari şüpheli Koray Gülbar'ı arama çalışmaları sürüyor.

"HASTANEYE GÖTÜRÜYOR, HASTANENİN KAPISINDA 'ABİSİ BUNU VURDU' DEYİP KAÇIYOR GİDİYOR"

Öte yandan, öldürülen Elif G.‘nin yakınları konuştu. Genç kadının komşusu Barış Ülfer, “Kendisi benim buradan komşum çok iyi bir insandı, kendisinden bugüne kadar herhangi bir sıkıntı görmedik. Bu cani 2 gün önce gelmiş kapının önünde kızı tokatlamış sonra Kadıköy’e çağırmış 'son bir kez daha görüşelim' demiş arabasına binip gitmiş. Kadıköy’de arabanın içerisinde tartışmaya başlıyorlar o esnada çekiyor silahını kafasına ve kalbine ateş ediyor. O esnada orada kızı öldürüyor. Hastaneye götürüyor, hastanenin kapısında 'abisi bunu vurdu' deyip kaçıyor gidiyor. Katil anlatıldığı kadarıyla doğru bir insan değil. Uyuşturucu maddeler var. Çocuk kızın başına bela oldu. Çok üzüldük gerçekten acı bir olay.” dedi.

"İDAM EDİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Elif G.’nin arkadaşı Gönül Demir ise, “Elif çok iyi bir arkadaştı. Gelip giderdik birbirimize. Bu şekilde öldürülmesini biz kabul edemiyoruz. Bugün bu Elif öldü yarın başka bir Elif ölür bunu kabullenemiyoruz. Öldüren kişinin ağır bir ceza almasını istiyoruz, ağır bir ceza olarak idam edilmesini istiyoruz. Bugün bu Elif gitti bizim de kızlarımız var. Büyük bir ceza istiyoruz onun için.” diye konuştu.