İstanbul'da kadın öğretmenin şüpheli ölümü! 6. kattan 'düştüğü' iddia edildi: Erkek arkadaşı gözaltında
İstanbul’un Kartal ilçesinde bir binanın 6. katından düştüğü öne sürülen kadın hayatını kaybetti. Öğretmen olduğu öğrenilen kadının şüpheli ölümü üzerine aynı evde yaşadığı erkek arkadaşı gözaltına alındı.
Kartal’da öğretmen olarak görev yapan bir kadın sabah saatlerinde iddiaya göre 6’ncı kattaki evinden düşerek hayatını kaybetti.
Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINDA
Polis ekipleri kadının düştüğü alana emniyet şeridi çekerek, kontrol altına aldı. Şüpheli görülen ölüm nedeniyle kadının birlikte yaşadığı erkek arkadaşı gözaltına alındı.
Kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.
Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #öğretmen
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