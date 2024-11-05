İstanbul'da kafede husumetlisini bacağından vurdu!

İstanbul Beylikdüzü’nde bir şahıs kafede oturan husumetisine saldırıp bacağından vurdu. Alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan olay anları ise kameraya yansıdı.

İstanbul'da kafede husumetlisini bacağından vurdu!
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İHA
Yayınlanma: 05.11.2024 - 11:22

Olay, dün sabah saatlerinde Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre bir şahıs, taksiden inerek husumetlisinin oturduğu kafeye geldi.

Aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan taraflar arasında kavga çıktı.

Saldırgan şahıs daha sonrasında silahını çıkartarak husumetlisinin bacağına 3-4 el ateş etti. Olayın ardından saldırgan kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaralı adamı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.


Etiketler: #beylikdüzü #husumet #silahlı saldırı

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