İstanbul'da kamyonet otobüs durağına çarptı: Yaralılar var!

Esenyurt ilçesinde bir kargo firmasına ait kamyonetin otobüs durağına çarpması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Sürücünün ise, gözaltına alındığı aktarıldı.

İstanbul'da kamyonet otobüs durağına çarptı: Yaralılar var!
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AA
Yayınlanma: 25.12.2024 - 10:41

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde sürücüsünün adı ve plakası henüz öğrenilemeyen kargo firmasına ait kamyonet, otobüs durağına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada durakta bekleyen S.Ö. (49), Z.A. (24) ile İran uyruklu M.N. (15) yaralandı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü ise, gözaltına alındı.


Etiketler: #Esenyurt #Kamyonet #otobüs durağı #yaralı

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