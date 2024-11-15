Ankara'da otomobil otobüs durağına çarptı: 3 yaralı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde otomobilin otobüs durağına çarptığı kazada durakta araç bekleyen 3 kişi yaralandı.

Ankara'da otomobil otobüs durağına çarptı: 3 yaralı
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DHA
Yayınlanma: 15.11.2024 - 14:54

Kaza, sabah saatlerinde Etiler Mahallesi Etiler Caddesi Anadolu Kız Meslek Lisesi önündeki otobüs durağında meydana geldi. S.A. yönetimindeki 06 CUS 038 plakalı otomobil, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp otobüs durağına çarptı.

Kazada, durakta otobüs bekleyen 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

"FRENE BASTI, DURAMADI"

Esnaf Ahmet Altaş, kaza anında durakta 4-5 kişinin beklediğini belirterek, "Araç hızlıydı, yollar da kaygandı. Frene bastı, duramadı. O anda duraktaki vatandaşlara çarptı. Çevrede gören insanlar da koşup yardım etmeye çalıştı" dedi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

 


Etiketler: #Ankara #otobüs #otobüs kazası

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