Kontrolden çıkan araç, otobüs durağına çarptı: 1 yaralı

Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına çarptı. Kazada sürücü T.A. yaralandı.

Kontrolden çıkan araç, otobüs durağına çarptı: 1 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 13.10.2024 - 15:09

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde meydana gelen kazada, T.A. idaresindeki 67 TF 692 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Otomobil, hızla otobüs durağına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle ters dönen araçta sıkışan sürücü T.A. yaralandı.

Çevredeki yurttaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, araçta sıkışan sürücüyü kurtararak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Sürücünün hastanede tedavi altına alındığı ve kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.


Etiketler: #zonguldak #araç #durak

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