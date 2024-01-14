İstanbul'da kan donduran olay: İşyerindeki buzdolabında çocuk cesedi bulundu!

İstanbul Maltepe’de atık toplama merkezindeki buzdolabında 15 yaşında yabancı uyruklu şahsa ait erkek çocuk cesedi bulundu. Olay, kötü koku gelmesi üzerine yurttaşların ihbarıyla ortaya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 14.01.2024 - 09:23
İstanbul'da kan donduran olay: İşyerindeki buzdolabında çocuk cesedi bulundu!
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Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 17.30 sırlarında Maltepe Füsun Sokak üzerindeki atık toplama merkezinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, daha önce öldürülüp buzdolabına konulmuş bir erkek cesedi bulundu. Çevredeki yurttaşlar tarafından işyerinden kötü koku gelmesi üzerine polis ekipleri çağrıldı.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Olay yerine polis ekipleri, sağlık ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler, buzdolabının içinde bulunan kişinin 15 yaşındaki yabancı uyruklu Nimetullah isimli çocuk olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından ceset cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.


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