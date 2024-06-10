İstanbul'da kan donduran olay! Kar maskeli kişiler apartmana silahlı saldırı düzenledi: 1 ölü
Büyükçekmece’de bir apartmandaki dairenin zilini çalan kar maskeli şüpheliler, kapıyı açan kişiye kurşun yağdırdı. Şüpheliler saldırının ardından olay yerinden kaçarken, saldırının hedefi olan Uğur Doğan(30) yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kumburgaz Mahallesi İmrahor Caddesi'nde saat 19.30 sıralarında cadde üzerinde bulunan bir binanın ikinci katında yaşayan Uğur Doğan(30) ile ağabeyi Özgür Doğan evlerinde oturdukları sırada yüzleri kar maskeli 2 kişi kapının zilini çaldı.
SİLAHLA ATEŞ AÇTILAR
Kapıyı açan Uğur Doğan ile karşılaşan şüpheliler, Uğur Doğan'a yanlarında bulunan silahla ateş etmeye başladı.
Şüpheliler olay sonrası motosiklet ile kaçarken, sesleri duyan ağabeyi Özgür Doğan dışarı çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Uğur Doğan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı.
KURTARILAMADI
Uğur Doğan hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Olay yeri inceleme ekipleri saldırının olduğu dairede inceleme yaparken, polis saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler yakalamak için çalışma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'a sarılmıştı, bakın kim çıktı!
- 'Erken seçim' anketinde şaşırtan sonuç
- Kayıp kadın, devasa pitonun midesinde bulundu!
- Ali Koç yeniden Fenerbahçe başkanı!
- Yabancılar Carry Trade ile nasıl para kazanıyor?
- İşte ilk sandık sonuçları
- Tuncel Kurtiz'in mezarının hali gündem oldu!
- Fenerbahçe kongresinde oy sayımına başlandı
- 'Karaciğer nakline kadar varabiliyor...'
- Erdoğan'dan 'elektronik sigara' çıkışı