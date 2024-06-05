Sadece boşanmak istemişti: Fatma Narman cinayetinde yeni gelişme

Yayınlanma: 05.06.2024 - 11:13

Güncelleme: 05.06.2024 - 11:13

İstanbul'un Fatih İlçesi Zeyrek Mahallesi'nde, 24 Nisan 2022'de kendisinden boşanmak isteyen 21 yaşındaki Fatma Narman'ı, birlikte yaşadıkları evde silahla öldürdüğü iddiasıyla, 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Yalçın Narman ile 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan kardeşi tutuksuz sanık Bahattin Narman'ın duruşması dün görüldü.

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada tutuklu sanık Yalçın Narman, jandarma eşliğinde mahkemeye getirildi. Kardeşi tutuksuz sanık Bahattin Narman da duruşmaya geldi. Duruşmada Fatma Narman'ın ailesi ile taraf avukatları da hazır bulundu.

"VAHİM SİLAH"

Cinayette kullanıldığı değerlendirilen silaha ait raporun dosyaya girdiğini belirten mahkeme başkanı, raporda söz konusu 7.65’lik silahın 'vahim silah'lardan olduğunun ve cinayetin bu silahla işlendiğinin tespit edildiğini söyledi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanıklardan Bahattin Narman’ın cezalandırılmasını gerektirecek suç unsuru oluşmadığını belirterek beraatini talep etti. Sanık Yalçın Narman’ın ise üzerine atılı 'eşe karşı kasten öldürme' suçunu işlediğinin sabit olduğunun anlaşıldığını kaydederek, ağırlaştırılmış müebbet hapsle cezalandırılmasını talep etti.

“EŞİM ŞİDDET MAĞDURU DEĞİLDİR”

Ölen Fatma Narman’ın babası mütalaaya karşı beyanında, “Benim kızım suçsuz, günahsızdı. Sanığın ömür boyu cezalandırılmasını istiyorum. Adaletinize güveniyorum” dedi. Mütalaaya karşı savunması sorulan tutuklu sanık Yalçın Narman ise savunma için süre talep ederek, "Eşim benim tarafımdan bir zarara uğrayacağını bilse ailesinden her zaman yardım isteyebilirdi. Eşim şiddet mağduru değildir. Öyle olsa etrafına anlatmaz mıydı” ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık ve avukatının, mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı 27 Haziran'a erteledi.