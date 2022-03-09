İstanbul'da kar alarmı trafik yoğunluğuna yansıdı
İstanbul'da beklenen kar yağışı birçok ilçede başladı. Kar yağışının başlamasıyla birlikte kentte trafik yoğunluğu yüzde 65'i buldu.
Meteoroloji'nin turuncu kodlu kar alarmıyla İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.
TEM Otoyolu Mahmutbey mevkii Edirne istikameti de o noktalardan biri oldu. İBB Trafik haritasına göre saat 17.00'de yoğunluk yüzde 65 olarak ölçüldü.
Meteoroloji'den yapılan en son değerlendirmelere göre, İstanbula’daki soğuk havanın kar yağışlarının ve kuvvetli rüzgârın önümüzdeki hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi, yağış anında görüş mesafesinde azalma, ağaç, direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
AFAD DA UYARDI
AFAD'dan yapılan açıklamada ise "Perşembe gününden itibaren, İstanbul’da kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışları bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi, ağaç, direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" uyarısında bulunuldu.
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