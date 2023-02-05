İstanbul'da kar: Beklenen yağış Anadolu Yakası'nda başladı

İstanbul’da beklenen kar yağışı, öğle saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Kuvvetli kar yağışı nedeniyle, Aydos Tepesi beyaza büründü.

İHA
Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 13:24
İstanbul'da kar: Beklenen yağış Anadolu Yakası'nda başladı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Öğle saatlerinde Aydos ormanı ve çevresinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle ağaçlar beyaza büründü.

Yürüyüş yapan Bekir Özen, “Haftalık yürüyüşümüzü yapıyoruz burada. Kar olunca canımız daha fazla yürümek istiyor. Yürüyünce ısınıyoruz zaten” dedi.

"DAHA FAZLA KAR OLUR DİYE BEKLİYORDUK"

Yürüyüş yapan Kerem Ün ise, “Daha fazla kar olur diye bekliyorduk. Tahminlere göre akşam kar yağışı başlayacak. Önümüzdeki hafta 70-80 cm kar beklentisi olduğu söyleniyor” şeklinde konuştu.


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