Son Dakika: İstanbul’da beklenen kar yağışı ile ilgili İmamoğlu tedbirleri açıkladı

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 12:03

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 15:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu beklenen kar yağışına karşı alınan tedbirleri açıkladı. Öne çıkanlar şu şekilde:

"Bugün itibariye soğuk hava dalgası bizimle buluşmaya başladı. Özellikle Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinden giriş yapan, kuzeyden gelen bir hava akımının ilerleyen saatlerde kara dönüşeceği noktalar var. Bugün özellikle öğleden sonra başlayacak gece saatlerine kadar devam edecek fırtına en önemli başlık.

60-90 kilometre/saat bir fırtına ile kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Hissedilen derecenin -5 ile -7'lere kar düşmesi bekleniyor.

İnsanlarımızın böyle bir hava koşulunda dikkat etmesi lazım. Yolculuklarını ona göre planlaması lazım. Baştan söyleyelim mümkün olduğu kadarıyla dışarıya çıkılmaması, mümkünse bir yolculuk yapılacaksa toplu taşımanın kullanılması önemlidir. Meteoroloji perşembe gününe kadar etkili bir yağış dalgası içerisinde olacağımızı söylüyor.

Henüz valiliğimizden okullarla, kamu çalışanlarıyla ilgili bir açıklama yok. Böyle bir tedbir alınırsa vatandaşlarımızla paylaşıyor olacağız.

İstanbul'da yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Personel sayımız 9 bin 649. İstanbul'umuzun her köşesinde işimizin başında olacağız. Yeni hayata geçirdiğimiz akıllı sistem kazandırılan araçlarla birlikte karla mücadele yapacak, metrobüs yoluna özel kar küreme araçları aralıksız görev yapacaklar. Metro istasyonlarında arkadaşlarımız etkili bir hizmet içerisinde olacak. Toplu taşımanın yoğunlaşmasıyla vatandaşımızın konforunu da düşünüyor olacağız."