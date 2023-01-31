İstanbul'da kar yağışı başladı

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 23:57

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 23:57

Türkiye geç de olsa beklenen kış havasının etkisi altına girmeye başladı. Beklenen kar nihayet İstanbul'a da düştü. Beylikdüzü ve Sultangazi'de başlayan kar, kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü.

