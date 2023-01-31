İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı. Beylikdüzü ve Sultangazi'de gece saatlerinde kar yağışı etkili olurken, araçların üzeri beyaza büründü.

DHA
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 23:57
İstanbul'da kar yağışı başladı
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Türkiye geç de olsa beklenen kış havasının etkisi altına girmeye başladı. Beklenen kar nihayet İstanbul'a da düştü. Beylikdüzü ve Sultangazi'de başlayan kar, kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü.


Kar kar yağışı İstanbul

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