Valilikten İstanbul'a kar yağışı uyarısı: Saat verdi

18 Ocak 2022 Salı, 15:25

İstanbul Valiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada megakent için kar yağışı uyarısında bulundu.

Valiliğin paylaşımı şu şekilde:

"İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; Bugün (18 Ocak) akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur, gece saatlerinden Çarşamba öğle saatlerine kadar il genelinde kar yağışı bekleniyor"