Valilikten İstanbul'a kar yağışı uyarısı: Saat verdi
İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 18 Ocak çarşamba akşam saatlerinde etkili olacak kar yağışı uyarısını tekrarladı ve yurttaşlara uyarıda bulundu.
İstanbul Valiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada megakent için kar yağışı uyarısında bulundu.
Valiliğin paylaşımı şu şekilde:
"İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; Bugün (18 Ocak) akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur, gece saatlerinden Çarşamba öğle saatlerine kadar il genelinde kar yağışı bekleniyor"
#İstanbul’da #Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) January 18, 2022
???Bugün (18 Ocak) akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur;
??gece saatlerinden Çarşamba öğle saatlerine kadar il genelinde kar yağışı bekleniyor.
??https://t.co/g2LbRE6kEy pic.twitter.com/nTSB5xz9EW
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