Valilikten İstanbul'a kar yağışı uyarısı: Saat verdi

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 18 Ocak çarşamba akşam saatlerinde etkili olacak kar yağışı uyarısını tekrarladı ve yurttaşlara uyarıda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
18 Ocak 2022 Salı, 15:25
Valilikten İstanbul'a kar yağışı uyarısı: Saat verdi
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İstanbul Valiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada megakent için kar yağışı uyarısında bulundu. 

Valiliğin paylaşımı şu şekilde:

"İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; Bugün (18 Ocak) akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur, gece saatlerinden Çarşamba öğle saatlerine kadar il genelinde kar yağışı bekleniyor"


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