İstanbul'da kar yağışı hava trafiğini etkiledi: Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen uçaklar Antalya'ya yönlendirildi
İstanbul'da etkili olan fırtına ve kar yağışı hava trafiğini de vurdu. Sabiha Gökçen Havalimanı'na (SAW) iniş yapamayan uçaklar Antalya'ya yönlendirildi.
İstanbul'da uzun süredir beklenen kar yağışı bugün öğleden sonra etkisini göstermeye başladı.
Özellikle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşların etkilendiği öğrenilirken, Pegasus Hava Yolları'nın İstanbul varışlı Roma, Frankfurt, Paris, Stockholm ve FlyArystan'ın Turkistan uçakları Antalya Havalimanı'na divert etti.
Aiprtorthaber'in aktardığına göre, yağışın etkisini artırmasıyla birlikte divert sayılarının da artabileceği belirtildi.
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