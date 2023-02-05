Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 16:01

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 16:02

İstanbul'daki kar yağışı sebebiyle motokuryelerin çalışma saatlerinde güncellemeye gidildi. ''İstanbul'da 5 Şubat'ta motokuryeler çalışmayacak mı?'' sorusu sıklıkla sorulurken konuyla ilgili açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

İSTANBUL'DA 5 ŞUBAT'TA MOTOKURYELER ÇALIŞMAYACAK MI?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımla akşam saat 18.00'den sonra motokuryelerin ve elektrikli scooterların trafiğe çıkışına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli hemşehrilerim, 18.00'den itibaren ilimizde etkisini artırması beklenen fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle; motosiklet elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLMEYECEKTİR."