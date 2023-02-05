İstanbul'da 5 Şubat'ta motokuryeler çalışmayacak mı?

İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı sebebiyle motokuryelerin çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. Peki, İstanbul'da 5 Şubat'ta motokuryeler çalışmayacak mı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 16:01
İstanbul'da 5 Şubat'ta motokuryeler çalışmayacak mı?
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İstanbul'daki kar yağışı sebebiyle motokuryelerin çalışma saatlerinde güncellemeye gidildi. ''İstanbul'da 5 Şubat'ta motokuryeler çalışmayacak mı?'' sorusu sıklıkla sorulurken konuyla ilgili açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

İSTANBUL'DA 5 ŞUBAT'TA MOTOKURYELER ÇALIŞMAYACAK MI?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımla akşam saat 18.00'den sonra motokuryelerin ve elektrikli scooterların trafiğe çıkışına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli hemşehrilerim, 18.00'den itibaren ilimizde etkisini artırması beklenen fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle; motosiklet elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLMEYECEKTİR."


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