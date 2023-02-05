İstanbul'da 5 Şubat'ta motokuryeler çalışmayacak mı?
İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı sebebiyle motokuryelerin çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. Peki, İstanbul'da 5 Şubat'ta motokuryeler çalışmayacak mı?
İstanbul'daki kar yağışı sebebiyle motokuryelerin çalışma saatlerinde güncellemeye gidildi. ''İstanbul'da 5 Şubat'ta motokuryeler çalışmayacak mı?'' sorusu sıklıkla sorulurken konuyla ilgili açıklama geldi. İşte ayrıntılar...
İSTANBUL'DA 5 ŞUBAT'TA MOTOKURYELER ÇALIŞMAYACAK MI?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımla akşam saat 18.00'den sonra motokuryelerin ve elektrikli scooterların trafiğe çıkışına izin verilmeyeceğini duyurdu.
Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
"Kıymetli hemşehrilerim, 18.00'den itibaren ilimizde etkisini artırması beklenen fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle; motosiklet elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLMEYECEKTİR."
En Çok Okunan Haberler
-
- Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem
- 'Depreme hazır değiliz'
- Bölgede bir şiddetli deprem daha!
- Depremden 3 gün önce yapılan paylaşım gündemde
- 'Depremde can kaybı 6 bini bulabilir'
- İki parti kafa kafaya!
- Doğalgaz boru hattında yangın!
- ABD: Yardıma hazırız
- 8 katlı bina çöktü, çok sayıda kayıp var
- Sarıgül'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması