Yayınlanma: 05.02.2025 - 11:06

Güncelleme: 05.02.2025 - 11:06

Meteoroloji ve AKOM verilerine göre, kar yağışı İstanbul’da bugün etkili olması bekleniyor. Peki, İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? İstanbul'da kar yağışı hangi ilçelerde etkili olacak?

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve AKOM’un uyarılarının ardından İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji ve AKOM verilerine göre, kar yağışı 7 Şubat Cuma sabahına kadar etkisini sürdürecek. Özellikle öğle saatlerinden itibaren rüzgarın şiddetlenmesiyle birlikte kuvvetli kar sağanakları bekleniyor.

Uzmanlar, kuzey yönlü rüzgarların 40-70 km/saat hızında esmesiyle Karadeniz üzerinden nemli hava akışının artacağını ve bu durumun İstanbul genelinde yer yer yoğun kar yağışına neden olacağını ifade etti.

BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege'nin kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak; diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kocaeli, Sakarya, Bolu, Karabük, Adana ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. Trakya ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.