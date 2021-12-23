İstanbul'da kar yağışı yer yer etkili oluyor: Beyaza büründü
İstanbul'da Çamlıca, Beykoz, Çekmeköy ve Sarıyer'in yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Başakşehir’de aralıklarla kendini gösteren kar yağışı trafikte ufak aksamalara sebep oldu.
İstanbul'da kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı. Şişli, Beyoğlu, Kağıthane, Beykoz, Beşiktaş, Çekmeköy, Arnavutköy ile Silivri ve Sarıyer'in yüksek kesimlerine kar yağdı. Kar yağışı, özellikle yüksek bölgelerde etkisini gösteriyor. Sultangazi'ye lapa lapa kar yağarken, ortalık beyaza büründü. Ders arasında bahçeye inen çocuklar kar sevinci yaşadı. Sarıyer'de lapa lapa yağan kar İstanbul Boğazı'nı beyaza bürüdü.
Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü İstanbul'da belediye ekipleri, kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor. İstanbul'dan kar görüntüleri ise şu şekilde:
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