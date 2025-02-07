İstanbul'da kar yağışı: Yüksek kesimlerde örtü kalınlığı 10-15 santimetreye ulaştı
İstanbul'da kar yağışı 2 gündür aralıklarla devam ediyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10-15 santimetreye ulaşırken, Kartal Aydos Ormanı ve çevresi tamamen beyaza büründü.
İstanbul'da kent genelinde 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı bugün de devam ediyor.
Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonucu yüksek yerlerde kar kalınlığı 10- 15 santimetreye ulaştı.
Lapa lapa yağan kar, Kartal Aydos Ormanı ve çevresini tamamen beyaza bürüdü.
Ağaçların ve çatıların üstleri tamamen beyaz olurken, bazı yerlerde de kartpostallık görüntüler oluştu.
Kar yağışının gün içerisinde devam etmesi bekleniyor.
Etiketler: #kar yağışı #İstanbul #meteoroloji
En Çok Okunan Haberler
-
- Abdülkadir Selvi anketleri paylaştı AKP'yi uyardı
- Erdoğan: Cengiz Holding'in yardımını beğenmedim
- AKP heyeti çıkan rüzgardan koşarak kaçtı
- Kırgın ve yorgun şehir
- Fatih Portakal'dan dikkat çeken karar!
- MHP'den sağlık durumuna ilişkin açıklama
- Konum bilgilerini paylaşan komisere tahliye!
- Erdoğan'dan Ziraat Bankası Genel Müdürü'ne: 'Bırak sen'
- Merkez Bankası'nda faiz kararı sonrası erime
- 'Beni vuramadınız' diyerek video çekmiş!