İstanbul'da kar yağışı: Yüksek kesimlerde örtü kalınlığı 10-15 santimetreye ulaştı

İstanbul'da kar yağışı 2 gündür aralıklarla devam ediyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10-15 santimetreye ulaşırken, Kartal Aydos Ormanı ve çevresi tamamen beyaza büründü.

İstanbul'da kar yağışı: Yüksek kesimlerde örtü kalınlığı 10-15 santimetreye ulaştı
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DHA
Yayınlanma: 07.02.2025 - 10:40

İstanbul'da kent genelinde 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı bugün de devam ediyor.

Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonucu yüksek yerlerde kar kalınlığı 10- 15 santimetreye ulaştı.

Lapa lapa yağan kar, Kartal Aydos Ormanı ve çevresini tamamen beyaza bürüdü.

Ağaçların ve çatıların üstleri tamamen beyaz olurken, bazı yerlerde de kartpostallık görüntüler oluştu.

Kar yağışının gün içerisinde devam etmesi bekleniyor.


Etiketler: #kar yağışı #İstanbul #meteoroloji
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