İstanbul'da kar yağışı: Yüksek kesimlerde örtü kalınlığı 10-15 santimetreye ulaştı

Yayınlanma: 07.02.2025 - 10:40

Güncelleme: 07.02.2025 - 10:43

İstanbul'da kent genelinde 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı bugün de devam ediyor.

Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonucu yüksek yerlerde kar kalınlığı 10- 15 santimetreye ulaştı.

Lapa lapa yağan kar, Kartal Aydos Ormanı ve çevresini tamamen beyaza bürüdü.

Ağaçların ve çatıların üstleri tamamen beyaz olurken, bazı yerlerde de kartpostallık görüntüler oluştu.

Kar yağışının gün içerisinde devam etmesi bekleniyor.