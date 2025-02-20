İstanbul’da karla mücadele: Polis kürekle yol açtı, araçları kurtardı

Yayınlanma: 20.02.2025 - 09:37

Güncelleme: 20.02.2025 - 09:52

Sarıyer'de yoğun yağış sonrası yollarda mahsur kalan sürücülerin yardımına polis ekipleri koştu. Küreklerle yolları açan polis, mahsur kalan araçları da iterek kaldıkları yerden kurtardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da bağlayan yoğun kar yağışı sonrasında yolla karla kaplandı. Sarıyer Maden Mahallesi'nde mahsur kalan araçları gören polis ekipleri, kürekle yolla açtı. Yolda kalan sürücülerini ise araçlarını iterek onları kurtardı. O anlar ise cep tekrarını kamerasına yansıdı.