İstanbul'da karneler dağıtıldı, yaz tatili başladı: 'Bu dönem biraz zor geçti...'

17 Haziran 2022 Cuma, 11:53

Pandemi nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı başlatılan 2021-2022 eğitim öğretim yılı, bugün yaklaşık 18 milyon öğrencinin karne almasıyla sona erdi. Beşiktaş'taki Şair Nedim Ortaokulu'nda da bin 379 öğrenci, öğretmenler ve veliler karne heyecanını yaşadı.

Öğrenciler, şarkılar, şiirler, halk oyunlarıyla yılsonu kapanış programı gerçekleştirdi. Öğrencileri, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Seyhun Şahin, Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Türkoğlu ve siyasi parti temsilcileri de yalnız bırakmadı. Programın ardından sınıflarına çıkan öğrenciler, karnelerini aldı.

ÖĞRENCİLER BİR AN ÖNCE TATİLE GİTMEK İSTİYOR

Takdir belgesi alan 8'inci sınıf öğrencisi Çağla Karadeniz, "Bu dönem de güzeldi, ben sevdim. LGS vardı tabi ama yine de iyiydi. Biraz fazla çalışarak geçti. Bir hafta içinde tatile gidiyorum. Bir dönem yoruyor. LGS stresi de vardı. Şimdi bir rahatlık geldi" dedi.

Teşekkür belgesi alan 8'inci sınıf öğrencisi Osman Uslu, "Önceki döneme göre biraz düşük geldi. Önceki dönem daha iyiydi ama bu dönem iyi değil. Fen ve yabancı dilde biraz zorlandım ama matematik ve diğerleri çok iyi. LGS iyi geçti, fena değildi. Ben spor lisesine gideceğim. Bu anı bekliyordum, bir an önce tatile gitmek istiyorum. Büyüyünce futbolcu olmak istiyorum, onun için çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Teşekkür belgesi alan Taha Nizam Özkan, "Karnem matematik olduğu için birazcık kötü geldi ama yine de fena değil. Geçen dönem iyiydi. 8'inci sınıfın rahatlığı benim için biraz kötü oldu. Çok karışık bir dönemdi. Biraz zor oldu ama bitirdik. Sınav da fena geçmedi" diye konuştu.

KARNE ALMAYA GELİRKEN ÇOK HEYECANLIYDIM

5'inci sınıf öğrencisi Emir İşler, "Karnem çok iyi geldi. Takdir aldım, mutluyum. Sevinçliyim. Bu dönem biraz zor geçti. Sınavlara çalışırken zorlanıyordum. Yüksek not almayı hedefledim ve aldım. Karne almaya gelirken sabah çok heyecanlıydım, stresliydim. Yaza çoktan hazırım" dedi.

Emir İşler'in babası Barbaros İşler, "Çok mutluyuz. 1 sene boyunca takdir alma hayali kurdu, başardı. Zaten pandemi sonrası bu dönem de zor geçi. Çocukların alışması falan sıkıntılıydı. Geçen sene neredeyse okumadılar, evdelerdi. Her şey okuldaki gibi olmuyordu. Takdir de aldı, artık hediyesini alırız. Bundan sonrası inşallah bütün öğrenciler için daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022'de başlayacak.