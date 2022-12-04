İstanbul'da kaza yapan araç ikiye bölündü, 2 kişi yaralandı
TEM Otoyolu'nda bir araçla çarpıştıktan sonra ikiye bölünen otomobildeki iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tarık P'nin kullandığı 59 UM 065 plakalı otomobil, TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halindeyken Güzeltepe mevkisinde başka bir otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen araçta bulunan Tarık P. ve yanındaki kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
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