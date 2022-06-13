İstanbul'da kimyasal madde döktüğü kadını öldürmeye çalışan sanıktan pişkin savunma

13 Haziran 2022 Pazartesi, 12:14

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Yıldız ile müşteki Y. U.'nun ailesi katıldı. Tarafların avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmaya, müştekinin devam eden sağlık sorunları nedeniyle katılamadığı bildirildi.

Duruşmada söz verilen müştekinin kardeşleri H.U. ve N.U., kardeşlerinin hastanede yapılabilecek başka bir şey olmadığı için bir hafta önce hastaneden taburcu edildiğini belirterek, tedavisi süren kardeşlerinin duruşmalara katılabilmesi ile konuşabilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Savunma yapmak istediğini söyleyerek söz alan tutuklu sanık Mehmet Yıldız, Y.U. ile aralarında bir arkadaşlık başladığını belirterek, olay günü kadının telefonuna gelen mesajların kimden geldiğini sorması üzerine tartıştıklarını anlattı.

Bunun üzerine müştekinin kendisine küfür ettiğini öne süren sanık Yıldız, "Masanın üzerinde bulunan çakmağı fırlattı. Ben de tepki olarak masanın üzerinde bulunan tası fırlattım. Ben içinde ne olduğunu bilmiyordum. Y.U.'ya maddi ve manevi olarak destek olmaya hazırım. Ben onu seviyorum bugüne kadar da paramı onun için harcadım" diye konuştu.

Söz alan Y. U.'nun kardeşleri, sanığın savunmasını kabul etmediklerini, kardeşlerinin evlenme gibi bir durumunun söz konusu olmadığını söyledi.

Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna sevkine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Mehmet Yıldız'ın 5 Ekim 2021'de gizlice evine girdiği müşteki Y. U.'ya, kimyasal madde dökerek kaçtığı belirtiliyor.

Sanığın öldürmek amacıyla müştekiye canavarca hisle yakıcı ve yanıcı nitelikteki kimyasal madde fırlattığı anlatılan iddianamede, saldırının ardından vücudunda hayati tehlike oluşturacak nitelikte birçok yanık oluşan müştekinin hastanede hayati tehlikesi devam eder nitelikte tedavi gördüğü ve ifadesinin alınamadığı belirtiliyor.

İddianamede, sanık Yıldız hakkında "canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.