Hırsızdan pişkin savunma: 'Çay içmeye geldim' dedi
Bayrampaşa’da gözüne kestirdiği binaya örümcek adam gibi tırmanan hırsız pencereden içeri giremeyince aşağı inmeye çalışırken, demir parmaklığa takıldı. Ev sahibine yakalanan hırsız "Burada ne işin var?" sorusu üzerine pişkinlikle "Çay içmeye geldim" dedi. Hırsızın evden inme ve tekme tokat dayak yeme anı kameraya yansıdı.
Olay, önceki gün saat 02.00 sıralarında Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli şahıs, hırsızlık için geldiği sokakta bir binayı gözüne kestirdi. Hırsız ardından seçtiği binaya yağmur borularına tutunarak örümcek adam gibi tırmandı.
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