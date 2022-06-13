Hırsızdan pişkin savunma: 'Çay içmeye geldim' dedi

13 Haziran 2022 Pazartesi, 10:21

Olay, önceki gün saat 02.00 sıralarında Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli şahıs, hırsızlık için geldiği sokakta bir binayı gözüne kestirdi. Hırsız ardından seçtiği binaya yağmur borularına tutunarak örümcek adam gibi tırmandı.

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