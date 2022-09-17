İstanbul'da 'kira' cinayeti: Ev sahibini öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

İstanbul Güngören'de odasını kiraladığı evin sahibini öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

AA
17 Eylül 2022 Cumartesi, 15:05
İstanbul'da 'kira' cinayeti: Ev sahibini öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı
Abone Ol google-news

İstanbul Güngören'e bağlı Merkez Mahallesi'nde oturan M.Y. (58), evinin odalarından birisini kiraya verdiği Özbekistan uyruklu R.K. (23) ile kira yüzünden tartıştı.

Kavganın büyümesi üzerine R.K, bıçakla M.Y'yi yaraladıktan sonra kaçtı. M.Y, olay yerinde hayatını kaybetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma sonucu gözaltına alınan R.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 


Güngören Cinayet ev kiraları kiralık

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler