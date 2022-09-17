İstanbul'da 'kira' cinayeti: Ev sahibini öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı
İstanbul Güngören'de odasını kiraladığı evin sahibini öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Güngören'e bağlı Merkez Mahallesi'nde oturan M.Y. (58), evinin odalarından birisini kiraya verdiği Özbekistan uyruklu R.K. (23) ile kira yüzünden tartıştı.
Kavganın büyümesi üzerine R.K, bıçakla M.Y'yi yaraladıktan sonra kaçtı. M.Y, olay yerinde hayatını kaybetti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma sonucu gözaltına alınan R.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Video Haberler
- ''Dünya ile bağım kesildi''
- Aralarından su sızmıyor
- Gözü gibi bakıyor
- Yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı
- Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada
- 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
- ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı
- Yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı
- Aracında unutulan 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
- Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Subaylık için nikâh koşulu
- Peker cephesinde kritik gelişme
- Borsada dev manipülasyon!
- Soylu hakkında yeni parti iddiası
- 'Sen kimsin, atanmış!'
- Türkiye ve Pakistan'da yandaşlar 'pişti' oldu
- 'Memur zammı' yurttaşı zorlayacak
- ‘Almanlar ABD’nin oyununa geldi’
- Kritik görüşmede 'doğalgaz' kararı
- Demirtaş'tan 'ortak aday' mektubu