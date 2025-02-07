İstanbul'da köpeği darbeden şahsın cezası belli oldu

İstanbul Beşiktaş’ta bakımını üstlendiği köpeği tekme ve tokatla darp ettiği iddiasıyla yargılanan sanık 8 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

İstanbul'da köpeği darbeden şahsın cezası belli oldu
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 07.02.2025 - 09:46

Beşiktaş’ta 29 Nisan 2023’te iddiaya göre Sezgin A. (33) bakımını üstlendiği köpeği sokakta tekme ve tokat atarak darp etti.

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

EYLEMLERİNİN ACIMASIZ VE ZALİMCE OLDUĞU AKTARILDI

Hazırlanan iddianamede, Sezgin A.’nın ev hayvanı olan Amerikan Staf cinsi köpeği yol üzerinde darp ettiği ve köpeğin bağlı olduğu ipten sert bir şekilde çekilerek sokak üzerinde yürüdüğü aktarıldı.

Suç mağduru köpeğin savcılık talimatıyla Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı barınağa teslim edildiğinin aktarıldığı iddianamede, Sezgin A.’nın eylemlerinin bir bütün olarak değerlendirildiğinde acımasız ve zalimce muamele olduğu kaydedildi.

EĞİTİM AMACIYLA BU ŞEKİLDE DAVRANDIĞINI SÖYLEDİ

Olayla ilgili savunması alınan Sezgin A., köpeğe eğitim amacıyla bu şekilde davrandığını, herhangi bir kötü eyleminin olmadığını ve köpeğin olay günü evden kaçması sebebiyle bir daha da kaçıp kötü insanların eline geçmesin diye bu şekilde davrandığını söyledi.

8 BİN LİRA ADLİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Konuya ilişkin dava ise geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nce karara bağlandı. Mahkeme, sanık Sezgin A.’yı ‘bir ev hayvanına veya evcil hayvana acımasızca muamelede bulunmak’ suçundan 8 bin lira adli para cezasına çarptırdı.


Etiketler: #beşiktaş #Köpek #darp

İlgili Haberler

Urugay'ın eski Devlet Başkanı Jose Mujica tedaviye devam etmeyeceğini açıkladı: 'Köpeğimin yanına gömülmek istiyorum'

Urugay'ın eski Devlet Başkanı Jose Mujica tedaviye devam etmeyeceğini açıkladı: 'Köpeğimin yanına gömülmek istiyorum'
Olta ucuna bağladığı canlı güvercinle av köpeğine eğitim yaptıran kişiye para cezası

Olta ucuna bağladığı canlı güvercinle av köpeğine eğitim yaptıran kişiye para cezası
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler