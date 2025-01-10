Olta ucuna bağladığı canlı güvercinle av köpeğine eğitim yaptıran kişiye para cezası

Bartın'da, olta ucuna bağladığı canlı güvercinle av köpeğini eğiten Eray K.’ye 10 bin 386 TL idari para cezası uygulandı.

Olta ucuna bağladığı canlı güvercinle av köpeğine eğitim yaptıran kişiye para cezası
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DHA
Yayınlanma: 10.01.2025 - 10:15

Bartın'da, olta ucuna bağladığı canlı güvercinle av köpeğini eğiten Eray K.’ye (50) 10 bin 386 TL idari para cezası uygulanıp, hakkında adli işlem başlatıldı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün akşam, merkeze bağlı Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede oturan Eray K., balık oltasının ucuna canlı güvercin bağladı. Oltanın ucundaki güvercin uçmak için çırpınırken, Eray K., kendisine ait av köpeğine, güvercini yakalatmaya çalıştı. Görüntüler, bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Eray K.'ye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından 10 bin 386 TL para cezası kesildi. Eray K. hakkında ayrıca 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı. Güvercin ise Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından koruma altına alındı.


Etiketler: #Bartın #olta

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