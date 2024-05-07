İstanbul'da korkunç olay: Öğrenci okul müdürünü öldürdü

Eyüpsultan’da okul müdürünü vuran öğrencinin liseye silahla geliş ve gidiş anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 07.05.2024 - 21:10
İstanbul'da korkunç olay: Öğrenci okul müdürünü öldürdü
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Eyüpsultan’daki Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi’nde Irak asıllı olduğu iddia edilen Y.K., Aralık 2023 tarihinde öğretmeni ve ardından okul müdürü İbrahim Oktugan’la yaşadığı sorunlardan sonra okuldan atılmıştı. Öğretmenleri ile sorun yaşadığı gerekçesiyle okuldan atılan Y.K., aradan geçen 5 ay sonra bugün sabah saatlerinde liseye gelerek okul müdürü İbrahim Oktugan’ı odasına girerek yanında getirdiği silahla vurmuştu. Öğrenci polis ekipleri tarafından yakanırken, müdür tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan okul müdürü hayatını kaybetti.
Okul müdürünü vuran öğrencinin ise liseye silahla geliş ve gidiş anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


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