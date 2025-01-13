İstanbul'da korkunç olay... Taksici müşterilerini bayıltıp taciz etmiş!

İstanbul’da müşterilerini ilaçla bayıltarak taciz eden ve görüntüleri taksicilerin telefon gruplarında paylaşan taksi sürücüsü yakalandı.

İstanbul'da korkunç olay... Taksici müşterilerini bayıltıp taciz etmiş!
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İHA
Yayınlanma: 13.01.2025 - 22:02

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, müşterilerini sarhoş ederek veya ilaçla bayıltıp taciz eden ve bu görüntüleri telefon gruplarından paylaşan taksi sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı detaylı incelemede, şüphelinin B.N. isimli şahıs olduğu ve taksi şoförlüğünden 4 ay önce ayrıldığı tespit edildi. Şüpheli, bugün bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin cep telefonunu inceleyen ekipler, videodaki kadın ile geçmişte tanışan B.N.’nin boşanma aşamasında olduğunu ve kayda aldığı görüntüleri kıskandırmak amacıyla eşine gönderdiğini belirledi.

Emniyette sorgusu devam eden şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Etiketler: #taksici #cinsel taciz #taciz

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