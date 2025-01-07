Taksicilerle işbirliği yaparak turistlerin paralarını çaldılar! İstanbul'da 'suç örgütü' operasyonu: 30 gözaltı kararı
İstanbul'da kontrol etme bahanesiyle turistlerin paralarını çaldıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 24 şüpheli yakalandı.
Beyoğlu, Şişli, Bakırköy ve Fatih'te bazı taksi şoförleri ve taksicilerle birlikte hareket eden kişilerin, turistlerin paralarını geçerliliğini kontrol etme bahanesiyle alıp tırnaklama (avuç içerisinde saklama) yoluyla çaldığı tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
24 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Emniyet güçleri 13 ilçede 36 adrese yaptıkları eş zamanlı operasyonda, suç örgütü elebaşı olduğu belirlenen Saffet Ü'nün de aralarında bulunduğu 24 şüpheliyi yakaladı.
Operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 60 fişek ve 1 çakar lamba ele geçirildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Etiketler: #örgüt #suç örgütü
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