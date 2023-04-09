İstanbul'da korkunç olay... Üniversite öğrencisi metro raylarına atladı!

Maltepe Küçükyalı metro istasyonunda üniversite öğrencisi durağa yaklaşan metronun önüne atladı. Yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 10:53
İstanbul'da korkunç olay... Üniversite öğrencisi metro raylarına atladı!
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İstanbul'da cuma günü saat 13.30 sıralarında Maltepe Küçükyalı metro istasyonunda metronun gelmesini bekleyen 21 yaşındaki üniversite öğrencisi F.Ş.Ü. raylara atladı.

Durumu fark eden yurtaşlar Kadıköy yönüne doğru ilerleyen metro makinistini uyarmaya çalıştı.

Fakat metro rayın üzerindeki öğrenciye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda başından yaralanan F.Ş.Ü. sağlık ekipleri tarafından raylardan alındı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anları güvenlik kamerasına yansırken, 21 yaşındaki kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 



Maltepe metro İntihar girişimi

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