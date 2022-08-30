Kadıköy'de bir kişi metro raylarına uzandı
Kadıköy metro durağında bir kişi, metronun raylarına uzandı. Raylarda keyif yapar gibi ellerini başının arkasına koyan şahsın rahatlığı herkesi şaşırttı.
Olay, akşam saatlerinde Kadıköy metro durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kişi, duraktan metro raylarına atladı, keyif yapar gibi ellerini başının arkasına koydu ve raylara uzandı.
Güvenlik görevlileri psikolojik sorunları olan şahsı ikna ederken zor anlar yaşadı. Metro durağındaki yurttaşlar yaşanan o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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