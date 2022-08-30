Kadıköy'de bir kişi metro raylarına uzandı

30 Ağustos 2022 Salı, 08:18

Olay, akşam saatlerinde Kadıköy metro durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kişi, duraktan metro raylarına atladı, keyif yapar gibi ellerini başının arkasına koydu ve raylara uzandı.

Güvenlik görevlileri psikolojik sorunları olan şahsı ikna ederken zor anlar yaşadı. Metro durağındaki yurttaşlar yaşanan o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.