İstanbul'da korkutan anlar... Demirli teknede yangın çıktı!
Fatih ilçesinde Balat sahiline demirli 18 metrelik teknede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Büyük çapta hasara neden olan yangınla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.
İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Cibali Mahallesi'nde sahile demirli yaklaşık 18 metrelik teknede saat 02.15 sıralarında yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, 'Luxury 2' adlı tekneden yükselen alevleri gören çevredeki yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, polis de karada ve denizde güvenlik önlemi aldı.
BÜYÜK ÇAPTA HASAR MEYDANA GELDİ
Yangın kısa sürede tüm tekneyi sararken, bu sırada etrafta bulunan bazı teknelerin sahipleri araçlarını tedbir amaçlı bulundukları yerden uzaklaştırdı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Teknede büyük çapta hasar meydana gelirken, itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan sürpriz hamle geldi
- Avrasya tüneli trafiğe kapatıldı!
- Kaynanasını hiçbir zaman sevemeyen 4 kadın burcu
- Nasuh Mahruki'nin tutuklanma gerekçesi belli oldu!
- Albaya verilen ceza belli oldu!
- Elektronik kelepçeyi kırıp cinayet işledi
- Beşiktaş'tan Talisca açıklaması: 'Karar verilmiştir'
- Cem Garipoğlu soruşturmasında karar!
- Teğmenlerin avukatlarından açıklama geldi!
- MSB açıklamasında 'Erdoğan' ayrıntısı