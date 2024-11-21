Bursa'da yangın... 2 çocuk hastaneye kaldırıldı!
İnegöl ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 ve 4 yaşlarındaki iki çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocukların sağlık durumlarının ciddi olduğu aktarıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi Acar Sokak'taki bir apartmanın 2. katında yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, 2 çocuğun bulunduğu evdeki yangını kısa sürede söndürdü.
SAĞLIK DURUMLARI CİDDİ
Dumandan etkilenen ve itfaiye ekibince evden çıkarılan Hosema A. (2) ve Gulud A. (4), 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çocukların sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'de 3 milletvekilinin istifası istendi!
- 2'si ağır, 3 polis yaralandı!
- Uğur Dündar'ın 'babalık' davasında karar çıktı
- Kadınlara cehennem hazırlayanlar
- İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan sürpriz hamle geldi
- Cem Garipoğlu soruşturmasında karar!
- Nasuh Mahruki'nin tutuklanma gerekçesi belli oldu!
- MSB açıklamasında 'Erdoğan' ayrıntısı
- Storm Shadow füzesi Rusya'ya ateşlendi!
- Mauro Icardi'den Wanda Nara açıklaması!