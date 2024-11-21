Bursa'da yangın... 2 çocuk hastaneye kaldırıldı!

İnegöl ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 ve 4 yaşlarındaki iki çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocukların sağlık durumlarının ciddi olduğu aktarıldı.

Bursa'da yangın... 2 çocuk hastaneye kaldırıldı!
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AA
Yayınlanma: 21.11.2024 - 15:59

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi Acar Sokak'taki bir apartmanın 2. katında yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, 2 çocuğun bulunduğu evdeki yangını kısa sürede söndürdü.

SAĞLIK DURUMLARI CİDDİ

Dumandan etkilenen ve itfaiye ekibince evden çıkarılan Hosema A. (2) ve Gulud A. (4), 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çocukların sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.


Etiketler: #Bursa #Çocuk #Yangın #itfaiye

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