Sivas'ta korkutan yangın: Yaşlı kadın alevlerden kaçamadı!
Koyulhisar ilçesinde müstakil evde kömür sobasından çıkan yangında, bacaklarında yanık oluşan 90 yaşındaki Güllü Basmaz hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan müstakil evde saat 09.00 sıralarında kömür sobasının parlamasıyla yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında, yalnız yaşadığı evde mahsur kalan Güllü Basmaz (90) komşuları tarafından evden çıkarıldı.
BACAĞINDA YANIKLAR OLUŞTU
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Her iki bacağında birinci derece yanıklar oluşan Güllü Basmaz ambulansla Koyulhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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