İstanbul'da korkutan yangın... 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı!
Çekmeköy'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın panik yarattı. Kısa sürede büyüyen ve tüm çatıya yayılan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
İstanbul'un Çekmeköy ilçesine bağlı Soğukpınar Mahallesi Şenlik Sokak'ta bulunan dört katlı bir binanın çatısında saat 00.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR!
Binanın çatı katından dumanların yükseldiğini gören yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın tüm çatıya yayıldı.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, binada hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedeni, yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.
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