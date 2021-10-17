İstanbul'da korkutan yangın: Alevler geceyi aydınlattı

17 Ekim 2021 Pazar, 07:33

Yangın, saat 01.45 sıralarında Fatih'teki Balat Mahallesi, Yıldırım Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 katlı metruk binanın 3. katında meydana geldi.

Yangı kısa sürede büyürken binanın 4. Katına da sıçradı. Binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının kesin çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmaların ardından belirlenecek.