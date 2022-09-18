İstanbul'da LGBTİ+ karşıtı miting: Tepkiler çığ gibi büyüdü
İstanbul'da Yesevi Alperenler Ocağı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’ne bağlı Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu’nun düzenlediği LGBTİ+ bireyleri hedef alan “Büyük Aile Buluşması” mitingi Saraçhane’de yapıldı. Mitinge siyasi partilerden sanatçılara kadar çok sayıda tepki geldi.
LGBTİ+ karşıtı “Fatih’te Büyük Aile Buluşması” adıyla düzenlenen etkinliğe katılanlar Fatih, Saraçhane Parkı’nda toplandı.
Platformun çağrı videosunda “Dijital çağda tüm dünyayı ve ülkemizi bir virüs gibi saran LGBT propaganda ve dayatmalarına karşı ben de varım diyorsan… Çocuklarımızı, ailelerimizi ve gelecek nesillerimizi korumak için büyük aile buluşmamıza sen de katıl” ifadeleri yer aldı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) da bu videoyu internet sitesinde kamu spotu kategorisinde yayımladı. Mitinge birçok gerici kuruluş ile cemaat ve tarikatlar destek verdi.
Mitingde sarıklı ve cübbeli kişiler, "Böyle saçmalık olmaz, biz buraya gitar dinlemeye mi geldik?" diyerek, müziğin kapatılmasını istedi.
Kitle düzenlenen mitingin ardından Beyazıt meydanına yürüdü. Burada okunan manifestonun ardından etkinlik tamamlandı.
Sosyal medyada yürüyüşe tepki gösterenler #NefretYürüyüşüneHayır etiketiyle paylaşımda bulundu.
Mitingde ayrıca, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Meltem Ayvalı, TGB Genel Başkanı Dilek Çınar, Tuğçe Kazaz gibi isimler açıklama yaptı.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ
LGBTi+ karşıtı mitinge siyasi partilerden sanatçılara, demokratik kitle örgütünden yurttaşlara kadar çok sayıda tepki mesajı geldi.
Sanatçı Aylin Aslım, "Çocuklara tecavüz ettiler, yürüyüş yapmadınız. Çocukları öldürüp intihar dediler, yürüyüş yapmadınız. Her gün kadınlar ölüyor, yürüyüş yapmadınız. Esasen inandığınız bir ilkeniz yok ve bunu siz dahil herkes biliyor" dedi.
Çocuklara tecavüz ettiler, yürüyüş yapmadınız. Çocukları öldürüp intihar dediler, yürüyüş yapmadınız. Her gün kadınlar ölüyor, yürüyüş yapmadınız. Esasen inandığınız bir ilkeniz yok ve bunu siz dahil herkes biliyor. #nefretyürüyüşünehayır #Lgbthaklarıinsanhaklarıdır ??????— aylin aslım (@AylinAsLIM) September 18, 2022
Mabel Matiz de, "LGBTİ+ karşıtı yürüyüş ve söz konusu kamu spotu ile ilgili herkesi LGBTİ+’larla dayanışmaya çağırıyorum. Uygar bir toplumda böyle bir şeyin yeri yoktur ve ayrımcılık suçtur" ifadelerine yer verdi.
LGBTİ+ karşıtı yürüyüş ve söz konusu kamu spotu ile ilgili herkesi LGBTİ+’larla dayanışmaya çağırıyorum. Uygar bir toplumda böyle bir şeyin yeri yoktur ve ayrımcılık suçtur.— Mabel Matiz (@mabelmatiz) September 17, 2022
Aleyna Tilki, "LGBTİ+ karşıtı yürüyüş ne ya? Toplumda yarattığınız ayrımcılığın bir karması yok mu zannediyorsunuz? Duygu ve tensel dünyalarımızın protesto edilmesi doğaya aykırı! Zihniyetler çok korkunç.." dedi.
LGBTİ+ karşıtı yürüyüş ne ya?— Aleyna Tilki (@aleynatilki) September 17, 2022
Toplumda yarattığınız ayrımcılığın bir karması yok mu zannediyorsunuz?
Duygu ve tensel dünyalarımızın protesto edilmesi doğaya aykırı!
Zihniyetler çok korkunç..
TTB İnsan Hakları Kolu tarafından yapılan paylaşımda, "Toplumun bir kesimini ötekileştiren,nefret söylemi içeren eylem karşısında kamu otoritesinn sessizliği ve kamu kaynaklarını kullanılarak yapılan çağrılar toplumsal barışı tehdit etmektedir. LGBTİ+hakları insan haklarıdır. LGBTİ+lar ne yanlıştır ne yalnızdır" denildi.
Toplumun bir kesimini ötekileştiren,nefret söylemi içeren eylem karşısında kamu otoritesinn sessizliği ve kamu kaynaklarını kullanılarak yapılan çağrılar toplumsal barışı tehdit etmektedir— TTB İnsan Hakları Kolu (@TTB_ihk) September 17, 2022
LGBTİ+hakları insan haklarıdır
LGBTİ+lar ne yanlıştır ne yalnızdırhttps://t.co/BGatu4ylIi pic.twitter.com/2ekqa954As
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