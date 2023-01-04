Danıştay’ın İstanbul Sözleşmesi kararı Meclis yetkisini gasp etti: 'Erdoğan Montrö’den bile çıkabilir'

04 Ocak 2023 Çarşamba, 04:00

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun (DİDDK) İstanbul Sözleşmesi’nden cumhurbaşkanı kararıyla çıkılmasını hukuka uygun bulması, tüm uluslararası sözleşmelerin iptaline yönelik de örnek oluşturdu. Eski cumhuriyet savcısı Bülent Yücetürk, “Bu, Meclis’in yetkisinin gaspıdır. Bizi, ‘Cumhurbaşkanı, tüm uluslararası sözleşmeleri tek başına feshedebilir’ gibi korkunç bir sonuca götürür” uyarısında bulundu.

Türkiye, İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla çekildi. Çok sayıda kurum, kuruluş ve kişi, kararı yargıya taşırken 28 Nisan, 7, 14 ve 23 Haziran’da davaya ilişkin duruşmalar görüldü. Danıştay savcılarının tamamının kararın iptal edilmesi yönünde görüş bildirmesine karşın temmuzda kararını açıklayan daire, 2’ye karşı 3 oyla kararın hukuka aykırı olmadığına hükmetti. DİDDK ise oyçokluğuyla itirazları reddetti. Karar düzeltme başvurusu dışında Danıştay süreci tamamlandı. Kararın, tüm uluslararası sözleşmeler yönünden emsal oluşturması ise ayrı bir tartışma konusu oldu.

"MECLİS YETKİSİNİN GASPI"

Yücetürk, DİDDK kararına “Usulde paralellik ilkesi yok sayılarak tamamen siyasi bir karar verilmiştir” tepkisini gösterdi. Danıştay 10. Dairesi’nin, “Cumhurbaşkanının yürürlüğe koyma yetkisi varsa feshetme yetkisi de vardır” kıyası yaptığını, böylece cumhurbaşkanının uluslararası sözleşmeyi feshetme yetkisinin olduğunun kabul edildiğini söyleyen Yücetürk, “Bu karar Meclis’in yetkisinin gaspıdır. Bizi ‘Cumhurbaşkanı, tüm uluslararası sözleşmeleri tek başına feshedebilir’ gibi korkunç bir sonuca götürür. Yani cumhurbaşkanı isterse Montrö Sözleşmesi’ni de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni (AİHS) de feshedebilir” diye konuştu.

Avukat Doğan Erkan da “Cumhurbaşkanı lehine, anayasa dışı siyasi bir karar verdiği çok açık. Danıştay, bu kararıyla anayasayı ilga etti İstanbul Sözleşmesi, kanun üstü normdur” tepkisini gösterdi.

29 Ekim Kadınları Genel Başkanı Şenal Sarıhan ise karara ilişkin, “Kadınların yaşam hakları ‘hukuken’ güvencesiz bırakıldı” dedi.