Kemal Kılıçdaroğlu: Ekrem Başkan'ın haksızlığa uğraması, aslında 16 milyon insanın hakkının gasp edilmesi anlamına gelir
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na mahkumiyet kararı çıkması üzerine Almanya programını iptal ederek yurda dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Saraçhane’de açıklama yaptı. İmamoğlu'na "Hiç moralini bozma. Gülümsemeni sürdür. Hayata gülümsemeyle bak" diye seslenen Kılıçdaroğlu, “Hüzün bize yakışmaz. Çünkü, biz haklıyız. Haklı olduğumuz sürece, her zaman gülümsemeliyiz. Haksızlıklara karşı gülümsemeliyiz. Bütün bu haksızlıkları düzelteceğiz. Düzeltme konusunda da irademizi, hep beraber, birlikte dile getireceğiz. Ekrem Başkan'ın haksızlığa uğraması, aslında 16 milyon insanın hakkının gasp edilmesi anlamına gelir" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hapis ve siyasi yasak cezası verilmesi üzerine Almanya programını iptal ederek geri dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarıyla birlikte geldiği Saraçhane’de açıklama yaptı.
Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
“HAKSIZLIKLARA KARŞI GÜLÜMSEDİĞİMİZ BÜTÜN BU HAKSIZLIKLARI DÜZELTECEĞİZ”
- Hüzün bize yakışmaz. Çünkü, biz haklıyız. Haklı olduğumuz sürece, her zaman gülümsemeliyiz. Haksızlıklara karşı gülümsemeliyiz. Bütün bu haksızlıkları düzelteceğiz. Düzeltme konusunda da irademizi, hep beraber, birlikte dile getireceğiz. Ekrem Başkan'ın haksızlığa uğraması, aslında 16 milyon insanın hakkının gasp edilmesi anlamına gelir. Eğer bir yargı, 16 milyon insanın hakkını gasp ediyorsa, o yargı yargı değildir. O yargı, birilerine kendi iradesini teslim etmiş yargıdır. Onlara biz, hâkim demeyiz. Hâkim olanların egemen olduğu bir yargı olur o yargı.
“GÜLÜMSEMENİ SÜRDÜR”
- O açıdan Sayın Başkan, hiç moralini bozma. Gülümsemeni sürdür. Hayata gülümsemeyle bak. Eşine, çocuklarına, yakınlarına gülümsemeyle bak. Ve 16 milyon insana, gülümsemeyle hizmet et. Bundan en ufak bir endişen olmasın. 16 milyon seni kucaklıyor.
“SENİN DE BAŞARILARINI KISKANIYORLAR. HAZMEDEMİYORLAR AMA HAZMEDECEKLER”
- Ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Benzer bir olay, İzmir'de, belediye başkanımız için de yapıldı. Yüz küsur yılla yargılandı ve beraat etti. Oraya da gittim. Orada da söyledim. Aynı şeyleri söyledim. Aziz Kocaoğlu, İzmirlilere hizmet etti. İzmirliler için çalıştı. Ve bu mücadelesinde haklı olduğunu hem yargı teslim etti adalet sonunda hem de İzmirliler teslim ettiler. Senin de başarılarını kıskanıyorlar. Hazmedemiyorlar. Ama hazmedecekler. İstanbul’un rantına doymadılar. Onları doydurmayacağız. İstanbul'un rantı, İstanbullulara aittir. Ekrem Başkan bu rantı, İstanbullulara teslim edecek. Buna tahammül edemiyorlar. Rantı almak istiyorlar. Ama Allah büyüktür. Biz, haklı olduğumuz sürece, senin başkanlığında bütün bu sorunların tamamını çözeceğiz. Bundan en ufak endişen olmasın.
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