İstanbul’da metro hattında zorunlu bakım! Otobüsler ring seferi yapacak
İstanbul’daki M5 Üsküdar–Samandıra Merkez metro hattında Üsküdar–Altunizade istasyonları arasında zorunlu bakım nedeniyle 15 dakika aralıklarla İETT otobüsleriyle ring seferleri yapılacak.
İstanbul’da M5 Üsküdar-Samandıra Merkez metro hattının Üsküdar ve Altunizade istasyonları arasında zorunlu bakım yapılacak.
Bu duraklar arasında 15 dakika arayla İETT otobüsleri ring seferi yapacak.
Metro İstanbul’dan yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:
“Zorunlu bakım çalışmaları nedeni ile 23 Nisan Salı günü M5 Hattı Üsküdar-Altunizade istasyonları arasında yaklaşık 15 dakika aralıklarla mekik seferleri yapılacaktır. Altuniza-Samandıra merkez istasyonları arasında normal sefer tarifesi uygulanacaktır.
Yolcularımızın Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında oluşabilecek yoğunluk ve beklemelerde etkilenmeleri için;
-Üsküdar İstasyonu 1 numaralı girişin karşısında, sahil tarafında bulunan İETT durağından Altunizade yönüne,
-Altunizade İstasyonu’ndan 6 numaralı girişin yanında bulunan İETT durağından Üsküdar yönüne, ücretsiz İETT ring seferleri düzenlenecektir.
Yolcularımız alternatif olarak bu otobüsleri kullanarak istasyonlardaki yoğunluktan etkilenmeden ulaşım sağlayabileceklerdir.”
#MetroDuyuru #M5 pic.twitter.com/NP0TokQAJi— Metro İstanbul (@metroistanbul) April 22, 2024
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