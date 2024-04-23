İstanbul’da metro hattında zorunlu bakım! Otobüsler ring seferi yapacak

Yayınlanma: 23.04.2024 - 08:08

Güncelleme: 23.04.2024 - 08:08

İstanbul’da M5 Üsküdar-Samandıra Merkez metro hattının Üsküdar ve Altunizade istasyonları arasında zorunlu bakım yapılacak.

Bu duraklar arasında 15 dakika arayla İETT otobüsleri ring seferi yapacak.

Metro İstanbul’dan yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

“Zorunlu bakım çalışmaları nedeni ile 23 Nisan Salı günü M5 Hattı Üsküdar-Altunizade istasyonları arasında yaklaşık 15 dakika aralıklarla mekik seferleri yapılacaktır. Altuniza-Samandıra merkez istasyonları arasında normal sefer tarifesi uygulanacaktır.

Yolcularımızın Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında oluşabilecek yoğunluk ve beklemelerde etkilenmeleri için;

-Üsküdar İstasyonu 1 numaralı girişin karşısında, sahil tarafında bulunan İETT durağından Altunizade yönüne,

-Altunizade İstasyonu’ndan 6 numaralı girişin yanında bulunan İETT durağından Üsküdar yönüne, ücretsiz İETT ring seferleri düzenlenecektir.

Yolcularımız alternatif olarak bu otobüsleri kullanarak istasyonlardaki yoğunluktan etkilenmeden ulaşım sağlayabileceklerdir.”