Metro arızası nedeniyle Altunizade İstasyonu'nda yoğunluk

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle seferlerin Altunizade İstasyonu'ndan aktarmalı olarak yapılmasıyla yoğunluğa neden oldu.

AA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 21:19
Metro arızası nedeniyle Altunizade İstasyonu'nda yoğunluk
Abone Ol google-news

Sabah başlayan arızanın giderilememesi nedeniyle akşam iş çıkışında Üsküdar ve Samandıra yönlerine tren seferleri gecikmeli yapıldı.

Samandıra ve Üsküdar yönünden gelen yolcular, Altunizade İstasyonu'nda güvenlik görevlileri tarafından trenlere yönlendirildi, yaşanan yoğunluk dikkati çekti.

Bu arada, Üsküdar-Altunizade istasyonları arasında metro seferlerine ek olarak ücretsiz İETT otobüsleriyle de hizmet verildi.

 


Üsküdar-Çekmeköy metrosu haberleri Arıza haberleri

İlgili Haberler

Bakan Uraloğlu açıkladı: 23 Nisan'da Marmaray ve metro ücretsiz mi olacak? 23 Nisan'da toplu taşıma bedava mı?

Bakan Uraloğlu açıkladı: 23 Nisan'da Marmaray ve metro ücretsiz mi olacak? 23 Nisan'da toplu taşıma bedava mı?
İstanbul'da şiddetli yağış: Metro istasyonunu su bastı

İstanbul'da şiddetli yağış: Metro istasyonunu su bastı
M5 Üsküdar-Samandıra metro hattında teknik arıza

M5 Üsküdar-Samandıra metro hattında teknik arıza
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Burcu Esmersoy'dan 'ağırlık' açıklaması: 'Düğünden sonra sirkeyle yıkandık'

Burcu Esmersoy'dan 'ağırlık' açıklaması: 'Düğünden sonra sirkeyle yıkandık'
Kazada ölen astsubayın vasiyeti ortaya çıktı: ‘Ölürsem cenazemi…’

Kazada ölen astsubayın vasiyeti ortaya çıktı: ‘Ölürsem cenazemi…’
Hasan Arat'tan Fenerbahçe ve TFF açıklaması: 'Bizim bütün isteğimiz...'

Hasan Arat'tan Fenerbahçe ve TFF açıklaması: 'Bizim bütün isteğimiz...'
Kelly Osbourne’un 40 kilo verme hikayesi: Zayıflama ilacı iddialarını yalanladı

Kelly Osbourne’un 40 kilo verme hikayesi: Zayıflama ilacı iddialarını yalanladı
İzel-Çelik-Ercan grubu yıllar sonra tekrar dağıldı

İzel-Çelik-Ercan grubu yıllar sonra tekrar dağıldı
NOW’un favori dizilerindendi! Final kararı verildi

NOW’un favori dizilerindendi! Final kararı verildi
Yeni albüm müjdesini vermişti: Tarkan'dan yeni paylaşım

Yeni albüm müjdesini vermişti: Tarkan'dan yeni paylaşım
Avukatlar sokağa çıkıyor

Avukatlar sokağa çıkıyor